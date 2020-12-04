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آبرامز: إيران ستحجم على الأرجح عن الانتقام لمقتل فخري زاده

آبرامز: إيران ستحجم على الأرجح عن الانتقام لمقتل فخري زاده
http://almnatiq.net/?p=927493
المناطق_وكالات

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران إليوت آبرامز إنه من غير المرجح أن تنتقم إيران لمقتل العالم النووي الكبير محسن فخري زاده قبل تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، خشية أن تعرض للخطر أي إمكانية لتخفيف العقوبات عنها في المستقبل.

وقال آبرامز في مقابلة مع وكالة “رويترز” إن إيران “في أمَسّ الحاجة” لتخفيف العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، وإن هذا الأمر سيكون عنصراً أساسياً في اتخاذها أي قرار بشأن الرد على مقتل العالم، خاصةً مع تولي بايدن الرئاسة من دونالد ترمب في 20 يناير المقبل.

تظاهرة في إيران للتنديد بمقتل العالم النووي فخري زاده

تظاهرة في إيران للتنديد بمقتل العالم النووي فخري زاده

وأضاف آبرامز: “إذا كانوا يريدون تخفيف العقوبات فإنهم يعلمون أنهم بحاجة لدخول نوع من المفاوضات بعد 20 يناير وسيدركون عندئذ أن عليهم.. عدم القيام بأي أنشطة في الفترة من الآن وحتى 20 يناير تجعل تخفيف العقوبات أكثر صعوبة”.

وكان قال الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق من الخميس: “سننتقم في الوقت المناسب لاغتيال فخري زاده”.

حسن روحاني وفخري زاده (أرشيفية)

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