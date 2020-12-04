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الدكتورة الشمري: رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان

الدكتورة الشمري: رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان

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الدكتورة الشمري: رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان

الدكتورة الشمري: رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان
http://almnatiq.net/?p=927500
المناطق_الرياض

اُختيرت وكيل كلية طب الأسنان بجامعة رياض العلم الدكتورة “ديما علي الشمري” رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، في إنجازٍ جديد يُضاف لإنجازات أبناء هذا الوطن الشامخ.

وقالت الدكتورة “ديما الشمري”: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشكر عائلتي والزملاء في القسم السعودي أعضاء مجلس إدارة وممثلي ‎#IADRSaudi وجامعتي وجمعيات وجامعات وقطاعات وطني الحبيب على دعمهم وتمكينهم؛ حتى وصلنا لقيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان”.

وكانت الدكتورة “الشمري” تعمل وكيلاً لكلية طب الأسنان، وأستاذًا مساعدًا في تقويم الأسنان والفكين في جامعة رياض العلم، ورئيسًا للقسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.

وتحمل خبرة طويلة في مجال أبحاث طب الأسنان، وحاصلة على دورات متقدمة، وشهادات علمية متفوقة، أهّلتها لقيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وشاركت في محاضرات في عددٍ من المؤتمرات من بينها مؤتمر دبي العالمي لطب الأسنان في فبراير الماضي.

كما شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك ممثلةً عن القسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بين القسم وعدد من مراكز تقويم الأسنان، والجمعيات السعودية لأمراض وجراحة اللثة.

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