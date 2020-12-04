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ترمب والسيسي يناقشان القضايا الإقليمية والتعاون المشترك

ترمب والسيسي يناقشان القضايا الإقليمية والتعاون المشترك
http://almnatiq.net/?p=927505
المناطق_الرياض

تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن الاتصال تناول “تبادل الرؤي والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”، فضلاً عن التباحث حول موضوعات متصلة بالتعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، أكد ترمب، بحسب الرئاسة المصرية، “قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

من جانبه، عبّر السيسي خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود واسهامات الرئيس ترمب في “ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين”، متمنياً “كل خير ورخاء للولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق”.

كما أكد السيسي على استمرار مصر في “بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.

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