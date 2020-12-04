إعدام جزئي ل 11.444 ذبيحة في مسالخ جدة

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استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م، أكثر من 160 ألف رأس من الأنعام جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 248 ذبيحة غير صالحة كلياً للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19



وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري, أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيس, إذ استقبل 61.576 ذبيحة



فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي (الخمرة) 67.310 ذبائح, وجرى ذبح 31.185 ذبيحة في مسلخ السبيل



وبين المطيري أن المذبوحات من الأغنام خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت 145,499 ذبيحة، ومن الأبقار 10.652 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 3920 رأساً من الإبل



مشيراً إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 248 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 11.444 ذبيحة



يُشار إلى أن الأمانة خصصت 10 أطباء بيطريين و 255 جزاراً و 28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على جميع العاملين وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين