واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا

أعلن مشرعون أمريكيون، مساء أمس الخميس، نسخة نهائية لمشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي الضخم والذي من شأنه أن يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السحب المزمع لقوات بلاده من ألمانيا.

وسيمنع التشريع، الذي لا يحتاج إلى تمريره من الكونغرس، انسحاب أي من القوات الأمريكية في ألمانيا البالغ عددها حوالي 34500 جندياً لمدة تصل إلى 120 يوماً، بعد تقديم وزير الدفاع تحليلاً عن تأثير الانسحاب للكونغرس.

ويرقى مشروع القانون، الذي يسعى أيضاً إلى تقييد أو تعقيد انسحاب القوات من أفغانستان أو كوريا الجنوبية، إلى مرتبة توبيخ نادر من الحزبين لسياسة ترامب الخارجية.

وأعلنت مجموعة المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المسؤولين عن صياغة التشريع الاتفاق في مواجهة تهديد ترامب باستخدام حق النقض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سعى ترامب إلى ربط مشروع قانون الدفاع بخلافه مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه “سيستخدم حق النقض إذا لم يستخدم المشرعون القانون بشكل فعال لفرض قيود على عمالقة التكنولوجيا”.

وستواجه تركيا أيضاً عقوبات في غضون 30 يوماً من إقرار القانون بسبب حصولها على نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400

ويدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات على “كل من شارك عن علم في الحصول على نظام الدفاع الجوي إس-400”.

ويسمح التشريع للرئيس بإلغاء العقوبات بعد عام.

ومن المرجح أن يزيد التشريع الذي أُعلن الخميس غضب ترامب، الذي سيترك منصبه بعد أقل من شهرين.