احدث الأخبار

واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا
أبرز المواد
 وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات
أبرز المواد
 أمطار على عدة مناطق اليوم حتى صباح الغد
أبرز المواد
 إعدام جزئي ل 11.444 ذبيحة في مسالخ جدة
أبرز المواد
 التعليم تبلغ مدراء المدارس: اختبارات الفصل الأول للكبار عن بعد
أبرز المواد
 ترمب والسيسي يناقشان القضايا الإقليمية والتعاون المشترك
أبرز المواد
 الإبعاد لمقيم لتشغيله محطة وقود في حائل
أبرز المواد
 الدكتورة الشمري: رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان
أبرز المواد
 آبرامز: إيران ستحجم على الأرجح عن الانتقام لمقتل فخري زاده
أبرز المواد
 لوشيسكو يكشف سر الفوز العريض على الفتح
أبرز المواد
 إدارة ترامب ترفع دعوى ضد فيسبوك لتفضيلها العمالة المهاجرة على الأمريكيين
أبرز المواد
 بعد مشاجرة مع زوجته.. رجل يمشي 450 كيلومترا دون توقف!
أبرز المواد
واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا

واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا

أبرز المواد
وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات

وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات

أبرز المواد
أمطار على عدة مناطق اليوم حتى صباح الغد

أمطار على عدة مناطق اليوم حتى صباح الغد

أبرز المواد
إعدام جزئي ل 11.444 ذبيحة في مسالخ جدة

إعدام جزئي ل 11.444 ذبيحة في مسالخ جدة

أبرز المواد

واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا

واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا
http://almnatiq.net/?p=927515

أعلن مشرعون أمريكيون، مساء أمس الخميس، نسخة نهائية لمشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي الضخم والذي من شأنه أن يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السحب المزمع لقوات بلاده من ألمانيا.

وسيمنع التشريع، الذي لا يحتاج إلى تمريره من الكونغرس، انسحاب أي من القوات الأمريكية في ألمانيا البالغ عددها حوالي 34500 جندياً لمدة تصل إلى 120 يوماً، بعد تقديم وزير الدفاع  تحليلاً عن تأثير الانسحاب للكونغرس.

ويرقى مشروع القانون، الذي يسعى أيضاً إلى تقييد أو تعقيد انسحاب القوات من أفغانستان أو كوريا الجنوبية، إلى مرتبة توبيخ نادر من الحزبين لسياسة ترامب الخارجية.

وأعلنت مجموعة المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المسؤولين عن صياغة التشريع الاتفاق في مواجهة تهديد ترامب باستخدام حق النقض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سعى ترامب إلى ربط مشروع قانون الدفاع بخلافه مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه “سيستخدم حق النقض إذا لم يستخدم المشرعون القانون بشكل فعال لفرض قيود على عمالقة التكنولوجيا”.

وستواجه تركيا أيضاً عقوبات في غضون 30 يوماً من إقرار القانون بسبب حصولها على نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400

ويدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات على “كل من شارك عن علم في الحصول على نظام الدفاع الجوي إس-400”.

ويسمح التشريع للرئيس بإلغاء العقوبات بعد عام.

ومن المرجح أن يزيد التشريع الذي أُعلن الخميس غضب ترامب، الذي سيترك منصبه بعد أقل من شهرين.

روابط ذات صلة

وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات

وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات
أمطار على عدة مناطق اليوم حتى صباح الغد

أمطار على عدة مناطق اليوم حتى صباح الغد
إعدام جزئي ل 11.444 ذبيحة في مسالخ جدة

إعدام جزئي ل 11.444 ذبيحة في مسالخ جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*