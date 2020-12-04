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«طقس الجمعة».. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطقَ عدةٍ بالمملكة

«طقس الجمعة».. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطقَ عدةٍ بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=927516

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غدٍ الجمعة، استمرارَ هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل والشرقية، وتكون متوسطةً إلى غزيرةٍ على أجزاءٍ من تلك المناطق، وعلى منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما توقَّعت الهيئة تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المناطق المشار إليها، وهطولَ أمطارٍ رعديةٍ مصحوبةٍ برياحٍ نشطةٍ على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

ووفق توقعات «الأرصاد»، يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحيةً شماليةً غربيةً إلى شماليةٍ على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبيةً شرقيةً إلى جنوبيةٍ غربيةٍ على الجزء الجنوبي بسرعة 14–38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى مترٍ ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسطٍ.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحيةً شماليةً غربيةً إلى شماليةٍ بسرعة 14–36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من مترٍ إلى مترٍ ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية:

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