احدث الأخبار

«النيابة» توضح أنواع الاحتيال المحظور طبقاً لنظام السوق المالية
أبرز المواد
 «طقس الجمعة».. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطقَ عدةٍ بالمملكة
أبرز المواد
 واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا
أبرز المواد
 وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات
أبرز المواد
 أمطار على عدة مناطق اليوم حتى صباح الغد
أبرز المواد
 إعدام جزئي ل 11.444 ذبيحة في مسالخ جدة
أبرز المواد
 التعليم تبلغ مدراء المدارس: اختبارات الفصل الأول للكبار عن بعد
أبرز المواد
 ترمب والسيسي يناقشان القضايا الإقليمية والتعاون المشترك
أبرز المواد
 الإبعاد لمقيم لتشغيله محطة وقود في حائل
أبرز المواد
 الدكتورة الشمري: رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان
أبرز المواد
 آبرامز: إيران ستحجم على الأرجح عن الانتقام لمقتل فخري زاده
أبرز المواد
 لوشيسكو يكشف سر الفوز العريض على الفتح
أبرز المواد
«النيابة» توضح أنواع الاحتيال المحظور طبقاً لنظام السوق المالية

«النيابة» توضح أنواع الاحتيال المحظور طبقاً لنظام السوق المالية

أبرز المواد
«طقس الجمعة».. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطقَ عدةٍ بالمملكة

«طقس الجمعة».. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطقَ عدةٍ بالمملكة

أبرز المواد
واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا

واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا

أبرز المواد
وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات

وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات

أبرز المواد

«النيابة» توضح أنواع الاحتيال المحظور طبقاً لنظام السوق المالية

«النيابة» توضح أنواع الاحتيال المحظور طبقاً لنظام السوق المالية
http://almnatiq.net/?p=927528
المناطق_الرياض

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة.

وأوضحت النيابة العامة أنه مثل هذه الممارسات والأعمال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) تاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

وأضافت النيابة في بيان لها عبر “تويتر”، يعد من أنواع الاحتيال المحظور طبقا لنظام السوق المالية التصرفات الآتية:

1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :

أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
ب- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.

ج- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة
المالية.

2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق»؛ عن طريق إجراء سلسلة عن العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في
التداول؛ أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين» وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.

3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع أو كليهما معا ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة: بالمخالفة للقواعد التي تضعها – هيئة السوق المالية – لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

روابط ذات صلة

«طقس الجمعة».. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطقَ عدةٍ بالمملكة

«طقس الجمعة».. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطقَ عدةٍ بالمملكة
واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا

واشنطن: مشروع قانون لوقف سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومعاقبة تركيا
وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات

وزير التعليم يناقش إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*