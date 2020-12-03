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‏” بر العارضة ” تسلم ٥٠ جهاز حاسب آلي للطلاب والمطالبات ابناء المستفيدين

‏” بر العارضة ” تسلم ٥٠ جهاز حاسب آلي للطلاب والمطالبات ابناء المستفيدين

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‏” بر العارضة ” تسلم ٥٠ جهاز حاسب آلي للطلاب والمطالبات ابناء المستفيدين

‏” بر العارضة ” تسلم ٥٠ جهاز حاسب آلي للطلاب والمطالبات ابناء المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=927538
المناطق_فضه عطيف

وزعت جمعية البر الخيرية بالعارضة ٥٠ جهاز حاسب آلي متكامل للطلاب والطالبات ابناء المستفيدين الأكثر حاجة وذلك بالتعاون مع جمعية ارتقاء لتأهيل الحاسبات الآلية لتعينهم على اداء مهامهم الدراسية على اكمل وجه لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا ..

وأكد المدير التنفيذي للجمعية الاستاذ طالع الجابري أن الجمعية حريصة على مساعدة أبناء وبنات الأسر المستفيدة من خدماتها، وتمكينهم من إكمال تعليمهم عن طريق منظومة التعليم عن بُعد، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي لاستمرار رعاية الجمعية للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، وتواصل على توفير الإمكانيات التي تسهم في تسهيل العملية التعليمية عن بُعد، مقدماً شكره وتقديره لجمعية ارتقاء على هذه المبادرة الرائدة .

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