‏” بر العارضة ” تسلم ٥٠ جهاز حاسب آلي للطلاب والمطالبات ابناء المستفيدين

المناطق_فضه عطيف

وزعت جمعية البر الخيرية بالعارضة ٥٠ جهاز حاسب آلي متكامل للطلاب والطالبات ابناء المستفيدين الأكثر حاجة وذلك بالتعاون مع جمعية ارتقاء لتأهيل الحاسبات الآلية لتعينهم على اداء مهامهم الدراسية على اكمل وجه لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا ..

وأكد المدير التنفيذي للجمعية الاستاذ طالع الجابري أن الجمعية حريصة على مساعدة أبناء وبنات الأسر المستفيدة من خدماتها، وتمكينهم من إكمال تعليمهم عن طريق منظومة التعليم عن بُعد، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي لاستمرار رعاية الجمعية للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، وتواصل على توفير الإمكانيات التي تسهم في تسهيل العملية التعليمية عن بُعد، مقدماً شكره وتقديره لجمعية ارتقاء على هذه المبادرة الرائدة .