وفيات كورونا في العالم تتجاوز 1.5 مليون وتسجيل 10 آلاف وفاة يومياً

المناطق_الرياض

توفي أكثر من 1.5 مليون بسبب كوفيد-19 مع تسجيل حالة وفاة واحدة كل تسع ثوان في المتوسط الأسبوعي بينما من المقرر أن تبدأ في ديسمبر حملات تطعيم في عدد قليل من الدول المتقدمة.

وجرى تسجيل نصف مليون وفاة في الشهرين الماضيين فقط، مما يشير إلى استمرار شدة الوباء.

وأصيب ما يقرب من 65 مليونا على مستوى العالم بالمرض وتكافح الولايات المتحدة، أشد الدول تضررا منه، موجة إصابات ثالثة في الوقت الراهن.

وفي الأسبوع الماضي وحده، توفي في العالم ما يربو على 10 آلاف يوميا في المتوسط، وهو رقم يزداد باطراد كل أسبوع.