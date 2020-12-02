بلدية دومة الجندل : جولات رقابية وتفتيشيه على محلات بيع العصائر

المناطق_محمد الحسن

استمراراً لجولاتها الرقابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم نفذت بلدية دومة الجندل ممثلة بقسم صحة البيئة عدداً من الجولات الرقابية المسائية على محلات بيع العصائر للتأكد من مدى التزامها بتطبيق المعايير والأشتراطات البلدية ،

أسفرت عن مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من الفواكة المخزنه بطريقة مخالفة للأشتراطات البلدية ، حيث تم تطبيق العقوبات والجزاءات على أصحاب المحلات مع التنبيه بعدم تكرار ذلك حفاظاً على سلامة وصحة المستهلك .

وبين رئيس بلدية المحافظة المهندس فهد إبراهيم العنزي أن الجولات الرقابية تهدف للتأكد من إلتزام المحلات بتطبيق الإشتراطات البلدية والصحية وتقيد العماله بإرتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل والتأكد من صحة المواد الغذائية وتخزينها بالطرق الصحيحة .

وأهاب العنزي بالجميع بالتعاون والإبلاغ عن المخالفات أو طرح الملاحظات عبر الإتصال بالرقم المخصص لاستقبال البلاغات، 940