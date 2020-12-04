احدث الأخبار

“كورونا” و”محتال” أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الحوثيين ومن يمدهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 بالفيديو.. ناسا تحسم جدل “الكويكب الذي يقترب من الأرض”
أبرز المواد
 أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات
أبرز المواد
 مواجهتان ناريتان في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
أبرز المواد
 بعد ترخيص لقاحها.. بريطانيا تمنح “فايزر” حصانة قانونية
أبرز المواد
 انطلاق الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
أبرز المواد
 بلدية دومة الجندل : جولات رقابية وتفتيشيه على محلات بيع العصائر
منطقة الجوف
 وفيات كورونا في العالم تتجاوز 1.5 مليون وتسجيل 10 آلاف وفاة يومياً
أبرز المواد
 المملكة توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي
أبرز المواد
 ‏” بر العارضة ” تسلم ٥٠ جهاز حاسب آلي للطلاب والمطالبات ابناء المستفيدين
منطقة جازان
 وزارة العدل تعلن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف
أبرز المواد
“كورونا” و”محتال” أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

“كورونا” و”محتال” أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الحوثيين ومن يمدهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالمملكة

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الحوثيين ومن يمدهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالمملكة

أبرز المواد
بالفيديو.. ناسا تحسم جدل “الكويكب الذي يقترب من الأرض”

بالفيديو.. ناسا تحسم جدل “الكويكب الذي يقترب من الأرض”

أبرز المواد
أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات

أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات

أبرز المواد

مواجهتان ناريتان في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

مواجهتان ناريتان في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
http://almnatiq.net/?p=927556
المناطق - وكالات

أوقعت القرعة إيطاليا مع إسبانيا بينما تلعب بلجيكا مع فرنسا في الدور قبل النهائي للمراحل النهائية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي ستقام على ملاعب إيطالية في أكتوبر من العام المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بعد اجتماع للجنته التنفيذية عبر تقنية الفيديو، إن المباريات ستقام في ملعب سان سيروفي ميلانو في السادس من أكتوبر، وملعب يوفنتوس فيتورينو بعدها بيوم على الترتيب.

وسيقام النهائي في ميلانو في العاشر من أكتوبر، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث في اليوم ذاته في تورينو.

وسيتقابل منتخب إيطاليا الذي تصدر المجموعة الأولى في القسم الأول لدوري الأمم، مع إسبانيا للمرة الأولى في بطولة كبرى منذ الفوز عليها 2-صفر في دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2016.

وفي أحدث مواجهة بينهما في تصفيات كأس العالم، فازت إسبانيا بـ 3-صفر في مدريد قبل ثلاثة أعوام.

ويعيش منتخب إسبانيا حالة رائعة بعد الفوز 6-صفر على ألمانيا في إشبيلية، في طريقه لصدارة المجموعة الرابعة في القسم الأول.

وقال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا: “مثلنا يملك منتخب إسبانيا العديد من اللاعبين الجدد ولا يزال يعكف على تشكيل فريق قوي. يلعبون بطريقة مختلفة الآن لكن الفريق ما زال يتمتع بكفاءة فنية”.

وأضاف مدرب إسبانيا، لويس إنريكي: “ربما تشبه إيطاليا منتخب إسبانيا في رغبتها في استعادة أمجاد الماضي”.

وقال: “يمرون بفترة تغيير. أمامنا فرصة حتى أكتوبر لدراستهم ومعرفة نقاط قوتهم وضعفهم”.

وستجدد فرنسا، متصدرة المجموعة الثالثة في القسم الأول، المنافسة مع بلجيكا بعد أن فازت عليها 1-صفر، في آخر لقاء جمع بينهما في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن تمضي فرنسا قدما للفوز باللقب.

روابط ذات صلة

“كورونا” و”محتال” أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

“كورونا” و”محتال” أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز
منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الحوثيين ومن يمدهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالمملكة

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الحوثيين ومن يمدهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالمملكة
بالفيديو.. ناسا تحسم جدل “الكويكب الذي يقترب من الأرض”

بالفيديو.. ناسا تحسم جدل “الكويكب الذي يقترب من الأرض”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*