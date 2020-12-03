أمطار غزيرة على حفر الباطن والنعيرية والخفجي والصمان والحدود

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

هطلت صباح اليوم الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة على الخفجي ورأس مشعاب والنعيرية وقريةالعليا وحفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية ومحطة البطيحانية وأم عشر والذيبية وأم رقيبة والصمانوالرقعي والحدود السعودية مع كل من الكويت والعراق والقرى والهجر التي تقع بينهم مما أدت إلىتجمعات للمياه في العديد من الشوارع ‏واغلقت الامطار طريق المودي لهجرة أم عشر وكبري القاعدةوالطرق الخارجية التي غطتها الامطار

وانقطع التيار الكهربائي عن الصداوي والسوبان واللهابة وبعض القرى المجاورة لهم وقامت الطوارئبجهود كبيرة لاعادة التيار الكهربائي للمشتركين

ودعا الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة والابتعاد عنبُطُون الأودية وترك مسافة كافية بين السيارات على الطرق الخارجية مشيرين أنهم طبقوا خطة الطوارئمنذ انذار الهيئة العامة للارصاد بتعرض المنطقة لتقلبات جوية تودي لامطار غزيرة

‏⁧‫ودعت الأمانات والبلديات في المنطقة الشرقية‬⁩ الأهالي للابلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو انسدادفي المناهيل لتقوم الفرق الميدانية بمباشرة المواقع.