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تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع «تنمية النظيم والجنادرية» تطلق ندوة «تجارب ريادية في التطوع»

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع «تنمية النظيم والجنادرية» تطلق ندوة «تجارب ريادية في التطوع»

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تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع «تنمية النظيم والجنادرية» تطلق ندوة «تجارب ريادية في التطوع»

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع «تنمية النظيم والجنادرية» تطلق ندوة «تجارب ريادية في التطوع»
http://almnatiq.net/?p=927586
المناطق - الرياض

تطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق يوم غد 5 ديسمبر ندوة بعنوان «ندوة تجارب ريادية في التطوع» من الساعة 7:00 – 8:00 مساء.
وسيتحدث في الندوة التي ستقام في قاعة المحامي أحمد العشوان الافتراضية على ZOOM، ثلاثة متحدثين هم الأستاذ عبدالعزيز ال حسين المشرف على وقف ديوانية آل حسين التاريخية، الأستاذ علي الغانم مستشار المعيار الوطني للتطوع نائب رئيس جمعية “تنامي”، الأستاذ نايف الرويلي أمين مجلس حي النظيم التطوعي.
وسيقدم المتحدثون الثلاثة خلال الندوة التي يديرها المدرب والمستشار الإعلامي جيلاني الشمراني نائب رئيس ملتقى “إعلاميون مبادرون”، خلاصة تجارب امتدت لسنوات طويلة في العمل التطوعي أكسبتهم الريادة سواء على مستوى الوطن والمنطقة أو على مستوى الحي. 
يذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام ١٤٢٣هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

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