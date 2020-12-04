شرطة الحدود الشمالية ترصد مخالفات متفرقة في صالة للأفراح بمحافظة رفحاء

المناطق - عرعر

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس ، بأنه تم رصد مخالفات متفرقة في صالة للأفراح في محافظة رفحاء ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقرره نظاماً، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.