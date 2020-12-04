احدث الأخبار

تعليم الحدود الشمالية يدعو الطالبات للتسجيل في برنامج أصمم باحتراف ويكرم طلاب التربية المتميزين في برامج التربية الخاصة
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة الحدود الشمالية ترصد مخالفات متفرقة في صالة للأفراح بمحافظة رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 ساحات المسجد الحرام تنظم دخول المعتمرين والمصلين عبر (١٥) مسارًا
أبرز المواد
 إدارة تعليم تبوك تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة
منطقة تبوك
 الفريق العمرو: ترسيخ مفهوم العمل التطوعي والحث عليه بين فئات المجتمع يُوجد بيئة محفزة للعمل التطوعي في شتى المجالات
أبرز المواد
 16 جواداً تتنافس على كأس جمعية الكشافة غداً السبت بالجنادرية
منطقة الرياض
 تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع «تنمية النظيم والجنادرية» تطلق ندوة «تجارب ريادية في التطوع»
منطقة الرياض
 الاتحاد الأوروبي: مستعدون للجوء إلى العقوبات لمواجهة سلوك تركيا
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على حفر الباطن والنعيرية والخفجي والصمان والحدود
المنطقة الشرقية
 أمطار على منطقة القصيم
منطقة القصيم
 خطيب المسجد الحرام: الفساد المالي والإداري هو طاعون الاقتصاد والإدارة وسرطان الضمائر والذمم والأخلاق
منوعات
 “كورونا” و”محتال” أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
تعليم الحدود الشمالية يدعو الطالبات للتسجيل في برنامج أصمم باحتراف ويكرم طلاب التربية المتميزين في برامج التربية الخاصة

تعليم الحدود الشمالية يدعو الطالبات للتسجيل في برنامج أصمم باحتراف ويكرم طلاب التربية المتميزين في برامج التربية الخاصة

منطقة الحدود الشمالية
شرطة الحدود الشمالية ترصد مخالفات متفرقة في صالة للأفراح بمحافظة رفحاء

شرطة الحدود الشمالية ترصد مخالفات متفرقة في صالة للأفراح بمحافظة رفحاء

منطقة الحدود الشمالية
ساحات المسجد الحرام تنظم دخول المعتمرين والمصلين عبر (١٥) مسارًا

ساحات المسجد الحرام تنظم دخول المعتمرين والمصلين عبر (١٥) مسارًا

أبرز المواد
إدارة تعليم تبوك تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

إدارة تعليم تبوك تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

منطقة تبوك

تعليم الحدود الشمالية يدعو الطالبات للتسجيل في برنامج أصمم باحتراف ويكرم طلاب التربية المتميزين في برامج التربية الخاصة

تعليم الحدود الشمالية يدعو الطالبات للتسجيل في برنامج أصمم باحتراف ويكرم طلاب التربية المتميزين في برامج التربية الخاصة
http://almnatiq.net/?p=927611
المناطق - عرعر

دعت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الموهوبات بمركز الموهوبات طالبات المرحلة الابتدائية للتسجيل وحضور برنامج إبداعات إلكترونية عن بعد تحت عنوان أصمم باحتراف, وذلك يوم السبت القادم.

وسيتضمن البرنامج عدة محاور من أبرزها كيفية صنع مقدمة فيديو احترافية، وقص ودمج وإضافة صور وأصوات ومؤثرات احترافية على الفيديو، وميزة دمج الصور وإضافة الموسيقى, بالإضافة للمشاركة بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي



كما كرّم مدير تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، الطلاب المتميزين في برامج التربية الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد – ١٩.
وأوضح مدير التعليم بالمنطقة أن وزارة التعليم حريصة على ذوي الإعاقة من خلال تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتسخير الإمكانيات التعليمية لخدمتهم، مؤكداً أن الإعاقة ليست عقبه لأصحابها ليكونوا متميزين


وقد حقق تعليم الحدود الشمالية مركزاً متقدماً في مجال الاختياري في مسابقة مهارات القرن الحادي والعشرين المقامة عن بعد، التي تشرف عليها وزارة التعليم.
وتهدف المسابقة لإبراز قدرات ومواهب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية, حيث شارك فيها ٣ آلاف طالب وطالبة على مستوى المملكة. وحاز الطالب عبدالجليل بن يسلم الصيعري من ثانوية شيخ الإسلام ابن تيمية بعرعر المركز الثاني على مستوى المملكة.
وثمّن المدير العام لتعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان هذا الإنجاز الذي يُعد نتاجا للجهود التي بذلت لتحقيق أفضل المراكز التي تقام على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، مقدمًا التهنئة للطالب وأسرته ومدرسته على هذا الإنجاز الجديد.

روابط ذات صلة

شرطة الحدود الشمالية ترصد مخالفات متفرقة في صالة للأفراح بمحافظة رفحاء

شرطة الحدود الشمالية ترصد مخالفات متفرقة في صالة للأفراح بمحافظة رفحاء
جامعة الحدود الشمالية تنظّم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

جامعة الحدود الشمالية تنظّم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*