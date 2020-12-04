تعليم الحدود الشمالية يدعو الطالبات للتسجيل في برنامج أصمم باحتراف ويكرم طلاب التربية المتميزين في برامج التربية الخاصة

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دعت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الموهوبات بمركز الموهوبات طالبات المرحلة الابتدائية للتسجيل وحضور برنامج إبداعات إلكترونية عن بعد تحت عنوان أصمم باحتراف, وذلك يوم السبت القادم.

وسيتضمن البرنامج عدة محاور من أبرزها كيفية صنع مقدمة فيديو احترافية، وقص ودمج وإضافة صور وأصوات ومؤثرات احترافية على الفيديو، وميزة دمج الصور وإضافة الموسيقى, بالإضافة للمشاركة بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي





كما كرّم مدير تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، الطلاب المتميزين في برامج التربية الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد – ١٩.

وأوضح مدير التعليم بالمنطقة أن وزارة التعليم حريصة على ذوي الإعاقة من خلال تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتسخير الإمكانيات التعليمية لخدمتهم، مؤكداً أن الإعاقة ليست عقبه لأصحابها ليكونوا متميزين



وقد حقق تعليم الحدود الشمالية مركزاً متقدماً في مجال الاختياري في مسابقة مهارات القرن الحادي والعشرين المقامة عن بعد، التي تشرف عليها وزارة التعليم.

وتهدف المسابقة لإبراز قدرات ومواهب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية, حيث شارك فيها ٣ آلاف طالب وطالبة على مستوى المملكة. وحاز الطالب عبدالجليل بن يسلم الصيعري من ثانوية شيخ الإسلام ابن تيمية بعرعر المركز الثاني على مستوى المملكة.

وثمّن المدير العام لتعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان هذا الإنجاز الذي يُعد نتاجا للجهود التي بذلت لتحقيق أفضل المراكز التي تقام على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، مقدمًا التهنئة للطالب وأسرته ومدرسته على هذا الإنجاز الجديد.