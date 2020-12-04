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إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للإعاقة

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إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للإعاقة

إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للإعاقة
http://almnatiq.net/?p=927622
المناطق - سكاكا

فعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التربية الخاصة للبنين والبنات، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف يوم الثالث من ديسمبر من كل عام، من خلال لقاء عن بعد تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19”.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في كلمته الافتتاحية للقاء أهمية دعم جميع المبادرات والبرامج التوعوية التي تستهدف تعريف المجتمع بحقوقهم العامة التي كفلتها الدولة من تعليم وصحة والخاصة في حسن التعامل والمساواة.
وتأمل من معلمي ومعلمات التربية الخاصة العمل على إزالة العقبات والتحديات التي يواجهها الطلاب والطالبات والعمل على تمكينهم ودعم مواهبهم، والمساهمة في الفهم العميق لمشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول لأي مشكلة كانت بالبحث العلمي أو بطرق مختلفة.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة “بنات” الأستاذة عفاف المرشد الإيجابيات للتعلم عن بعد والتي لُمست أثناء الجائحة والتي من أهمها عدم حاجة الطلاب للتنقل خاصة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة الحركية أو الذين يعانون من ظروف صحية، وقالت: “ساهم استخدام منصة مدرستي في تمكن طلاب ذوي الإعاقة من استخدام التقنية وبرامج الحاسب كذلك تفعيل دور أولياء الأمور ذوي الإعاقة في التعليم عن بعد من خلال تواجدهم أثناء إعطاء الحصص بالمنصة، واستشعارهم بدورهم الكبير في نجاح تنفيذ الخطط التعليمية الفردية”.

وعرضت معلمة التربية الفكرية الأستاذة ألاء السرحاني من برنامج دمج التربية الفكرية في مدرسة الرابعة عشر المتوسطة بسكاكا تجربتها في تدريس طالبات التربية الفكرية من خلال منصة مدرستي بعرض لحصة كاملة المعلمة مع طالباتها، كما شاركت الطالبة دانة الرويلي في برنامج العوق البصري من المدرسة السابعة الثانوية بالطوير بتجربتها في الدراسة عن بعد وقدرتها على الاستيعاب والتعامل مع المنصة بسهولة وقالت أنها وبمساعدة معلماتها وأسرتها استطاعت تعلم الكثير من الرموز التقنية التي لم تتوقع أن تتعلمها وتتقنها في هذه السرعة.

وتناول مشرف التربية الخاصة الأستاذ فهيد الشمري حقوق ذوي الإعاقة واهتمام المملكة برعاية ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم ويعزز الخدمات المقدمة لهم.

وعرض في اللقاء الأخصائي النفسي الأستاذ إبراهيم الحلاف ورقة عمل بعنوان “التوِجهات الحديثة في تقييم المهارات النمائيِة لذوي الإعاقة”.

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