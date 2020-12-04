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شرطة الرياض: القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي

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شرطة الرياض: القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي

شرطة الرياض: القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي
http://almnatiq.net/?p=927625
المناطق - واس


صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية / في العقدين الثاني والثالث من العمر)، متلبسين بعد تورطهما بجرائم بذات النمط والسلوك المتمثل بالاحتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، ومن ثم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، كما ضبط بحوزتهما (37) بطاقة صرف آلي و (10) أجهزة هواتف متنقلة متنوعة ومصاغاتٍ ذهبية ومبلغ مالي قدره (31,798) ريالاً، فيما بلغت قيمة العمليات الشرائية التي نفذت من خلال البطاقات المسروقة (720,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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