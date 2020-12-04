احدث الأخبار

الصحة: خلال “24ساعة” تعافي (357) حالة وتسجيل (234) حالة مؤكدة وإجراء أكثر من 44 ألف فحص مخبري
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للإعاقة
منطقة الجوف
 وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية.. وتأكيد على التضامن والاستقرار
أبرز المواد
 تعليم الحدود الشمالية يدعو الطالبات للتسجيل في برنامج أصمم باحتراف ويكرم طلاب التربية المتميزين في برامج التربية الخاصة
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة الحدود الشمالية ترصد مخالفات متفرقة في صالة للأفراح بمحافظة رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 ساحات المسجد الحرام تنظم دخول المعتمرين والمصلين عبر (١٥) مسارًا
أبرز المواد
 إدارة تعليم تبوك تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة
منطقة تبوك
 الفريق العمرو: ترسيخ مفهوم العمل التطوعي والحث عليه بين فئات المجتمع يُوجد بيئة محفزة للعمل التطوعي في شتى المجالات
أبرز المواد
 16 جواداً تتنافس على كأس جمعية الكشافة غداً السبت بالجنادرية
منطقة الرياض
 تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع «تنمية النظيم والجنادرية» تطلق ندوة «تجارب ريادية في التطوع»
منطقة الرياض
 الاتحاد الأوروبي: مستعدون للجوء إلى العقوبات لمواجهة سلوك تركيا
أبرز المواد
الصحة: خلال “24ساعة” تعافي (357) حالة وتسجيل (234) حالة مؤكدة وإجراء أكثر من 44 ألف فحص مخبري

الصحة: خلال “24ساعة” تعافي (357) حالة وتسجيل (234) حالة مؤكدة وإجراء أكثر من 44 ألف فحص مخبري

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي

شرطة الرياض: القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للإعاقة

إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للإعاقة

منطقة الجوف
وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية.. وتأكيد على التضامن والاستقرار

وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية.. وتأكيد على التضامن والاستقرار

أبرز المواد

الصحة: خلال “24ساعة” تعافي (357) حالة وتسجيل (234) حالة مؤكدة وإجراء أكثر من 44 ألف فحص مخبري

الصحة: خلال “24ساعة” تعافي (357) حالة وتسجيل (234) حالة مؤكدة وإجراء أكثر من 44 ألف فحص مخبري
http://almnatiq.net/?p=927628
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (234) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358336) حالة، من بينها (4158) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (596) حالة حرجة، كما تم تسجيل (357) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (348238) حالة. وبلغ عدد الوفيات (5940)حالة ، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- ، لافتةً النظر إلى إجراء (44306) فحوص مخبرية جديدة، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها .

روابط ذات صلة

شرطة الرياض: القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي

شرطة الرياض: القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي
وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية.. وتأكيد على التضامن والاستقرار

وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية.. وتأكيد على التضامن والاستقرار
ساحات المسجد الحرام تنظم دخول المعتمرين والمصلين عبر (١٥) مسارًا

ساحات المسجد الحرام تنظم دخول المعتمرين والمصلين عبر (١٥) مسارًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*