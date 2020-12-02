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« الهلال الأحمر بالباحة» يحتفي باليوم العالمي للتطوع

« الهلال الأحمر بالباحة» يحتفي باليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=927631
المناطق - الباحة

إحتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ، باليوم العالمي للتطوع 2020 ،
وقال  المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني  ان الإحتفال بهذه المناسبة بداء  بتكريم عدد من المتطوعين و المتطوعات  ببهو إدارة الفرع بوسام ” رائد التطوع ” و شهادات شكر و تقدير .
واضاف ان  المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي اكد ، أن فرع الهيئة يهدف من المشاركة في اليوم العالمي للتطوع إلى تقدير المتطوعين في الهيئة و تكريمهم و تقديم عدد من البرامج و الفعاليات المجتمعية و التي تسهم في غرس ثقافة التطوع و بث روح العمل التطوعي و تنميته في أفراد المجتمع .

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