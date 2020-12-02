« الهلال الأحمر بالباحة» يحتفي باليوم العالمي للتطوع

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إحتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ، باليوم العالمي للتطوع 2020 ،

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ان الإحتفال بهذه المناسبة بداء بتكريم عدد من المتطوعين و المتطوعات ببهو إدارة الفرع بوسام ” رائد التطوع ” و شهادات شكر و تقدير .

واضاف ان المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي اكد ، أن فرع الهيئة يهدف من المشاركة في اليوم العالمي للتطوع إلى تقدير المتطوعين في الهيئة و تكريمهم و تقديم عدد من البرامج و الفعاليات المجتمعية و التي تسهم في غرس ثقافة التطوع و بث روح العمل التطوعي و تنميته في أفراد المجتمع .