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تحت شعار “عطاء وطن” فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

تحت شعار “عطاء وطن” فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=927634
المناطق - تبوك

يحتفي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلا بمركز التنمية الاجتماعية غدٍ بيوم التطوع السعودي والعالمي الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، بعنوان “عطاء وطن” وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور العمل التطوعي ورسالته السامية بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة والمنظمات الغير ربحية .وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي أن الفرع قد أنهى استعداداته للاحتفاء بهذه المناسبة التي تأتي إيمانا بأهمية مكانة العمل التطوعي وتعزيزا للدور الرائد الذي يضطلع به والرسالة التي يحملها ورغبة في إبراز مكانته اللائقة به، مشيراً الى أن اليوم العالمي للعمل التطوعي يحظى بعناية واهتمام من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  التي تدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في المجتمع المحلي في كل مناطق المملكة ونقل الصورة الحقيقية لدور العمل التطوعي وما تمتلكه رسالته من دور محوري في مسيرة العطاء الوطني .ووجه الحربي الدعوة لجميع الجهات الحكومية والأهلية والإعلامية بالمنطقة لحضور حفل الاحتفاء الذي سيقام بفندق جراند ميلينيوم بمدينة تبوك في تمام الساعة الـ 7 مساءً .

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