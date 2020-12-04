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أمانة تبوك تواصل جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أمانة تبوك تواصل جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=927637
المناطق - تبوك

واصلت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك جولاتها الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة لأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامة المستهلكين.ونفذت الأمانة اليوم 487 زيارة تفتيشية استهدفت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ونتج عنها إنذار 193 منشأةً وإغلاق 42 منشأة مخالفة متفرقة بين عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وقد طبقت بحقها العقوبات النظامية وفقاً لمخالفات الإجراءات.وأكدت أمانة تبوك متابعة تطبيق المتاجر والمحلات والمطاعم الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها إضافة إلى تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المتبعة في الأعمال البلدية.ودعا المواطنين والمقيمين في حال ملاحظتهم أي مخالفة بلدية التواصل معها عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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