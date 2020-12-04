أرامكو : عودة الأعمال بشكلٍ طبيعي وكامل في محطة توزيع المشتقات البترولية في جازان

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أوضحت أرامكو السعودية أنه إلحاقا للبيان الصحفي الصادر يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1442هـ (2 ديسمبر 2020م) بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان،

نجاح فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر اليوم، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.