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بالتعاون بين كفى ومكافحة التبغ ..عشرات المقلعين عن التدخين ضمن فعاليات نقي بالطائف

بالتعاون بين كفى ومكافحة التبغ ..عشرات المقلعين عن التدخين ضمن فعاليات نقي بالطائف

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بالتعاون بين كفى ومكافحة التبغ ..عشرات المقلعين عن التدخين ضمن فعاليات نقي بالطائف

بالتعاون بين كفى ومكافحة التبغ ..عشرات المقلعين عن التدخين ضمن فعاليات نقي بالطائف
http://almnatiq.net/?p=927648
المناطق - الطائف

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف بالتعاون مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة حملة توعوية و علاجية بمجمع (جوري مول) وذلك ضمن برنامجها التوعوي الدوري (نقي).

الحملة والتي أقيمت على مدى يومين بمشاركة مميزة من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة  بالطائف و عدد من المتطوعين والمتطوعات بالمجال الصحي عبر منصة التطوع شاركت فيها  مدارس الأنجال الأهلية بالطائف ، و قد لاقت اقبالا من رواد المجمع ممن يرغبون في العلاج و اخذ النصائح و الارشادات الطبية فيما يخص التدخين.
وبين الاستاذ عادل رشيد أن عدد المستفيدين من العيادة و المعرض تجاوز ٦٠٠ مستفيداً ، فيما أبدى العشرات منهم رغبتهم في الإقلاع عن التدخين والانضمام للعلاج.

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