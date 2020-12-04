بالتعاون بين كفى ومكافحة التبغ ..عشرات المقلعين عن التدخين ضمن فعاليات نقي بالطائف

المناطق - الطائف

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف بالتعاون مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة حملة توعوية و علاجية بمجمع (جوري مول) وذلك ضمن برنامجها التوعوي الدوري (نقي).

الحملة والتي أقيمت على مدى يومين بمشاركة مميزة من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة بالطائف و عدد من المتطوعين والمتطوعات بالمجال الصحي عبر منصة التطوع شاركت فيها مدارس الأنجال الأهلية بالطائف ، و قد لاقت اقبالا من رواد المجمع ممن يرغبون في العلاج و اخذ النصائح و الارشادات الطبية فيما يخص التدخين.

وبين الاستاذ عادل رشيد أن عدد المستفيدين من العيادة و المعرض تجاوز ٦٠٠ مستفيداً ، فيما أبدى العشرات منهم رغبتهم في الإقلاع عن التدخين والانضمام للعلاج.