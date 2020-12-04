مركز التطوع بوزارة الصحة يشكر الغبيري لتقديمه 380 ساعة تطوع

جازان - مبارك الدوسري

منح مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ، رئيس قسم النشاط الكشفي في إدارة تعليم صبيا يحيى محمد يحيى غبيري ، شهادة عمل تطوعي لتقديمه 380 ساعة تطوع في الفترة من 14 / 6 / 2020 الى 31 / 8 / 2020 من خلال مبادرة ( دواءك يوصلك ) والتي قام بها في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان .

وقدم مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بن سعد بتار، الشكر والتقدير للغبيري في شهادة أشاد فيها بالأعمال المميزة والجهود المبذولة التي قام بها في الفرصة التطوعية ( الخدمات المساندة ) بمدينة جازان.