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مركز التطوع بوزارة الصحة يشكر الغبيري لتقديمه 380 ساعة تطوع

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مركز التطوع بوزارة الصحة يشكر الغبيري لتقديمه 380 ساعة تطوع

مركز التطوع بوزارة الصحة يشكر الغبيري لتقديمه 380 ساعة تطوع
http://almnatiq.net/?p=927651
جازان - مبارك الدوسري

منح  مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ، رئيس قسم النشاط الكشفي في إدارة تعليم صبيا يحيى محمد يحيى غبيري ، شهادة عمل تطوعي  لتقديمه 380 ساعة تطوع في الفترة من 14 / 6 / 2020 الى 31 / 8 / 2020  من خلال مبادرة ( دواءك يوصلك ) والتي قام بها في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان . 

وقدم مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بن سعد بتار، الشكر والتقدير للغبيري في شهادة أشاد فيها بالأعمال المميزة والجهود المبذولة  التي قام بها في الفرصة التطوعية ( الخدمات المساندة ) بمدينة جازان.

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