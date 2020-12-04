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وزير الخارجية: نقدر جهود الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية

وزير الخارجية: نقدر جهود الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية
http://almnatiq.net/?p=927654
المناطق - متابعات

أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن التقدير البالغ لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه في «تويتر»: «ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة».

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أكد في بيان له اليوم (الجمعة) أن المباحثات التي جرت خلال الفترة الماضية للتوصل إلى اتفاق نهائي للمصالحة الخليجية كانت مثمرة، وتأكيد كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، والوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

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