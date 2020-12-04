أمطار حفر الباطن تغلق طرق وانهيار أجزاء من الأسفلت

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

أسفرت الامطار التي هطلت على محافظة حفر الباطن اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 إلى اغلاق بعض الطرق وانهيار لاجزاء من الاسفلت

حيث اغلق أمن الطرق طريق أم عشر سامودة بسبب جريان شعيب الباطن وتغطيته لجزء كبير من الطريق مما بشكل خطورة كبيرة على المسافرين ، وتم اغلاق الطريق تحت جسر قاعدة الملك خالد معطريق الرياض احترازيًا بعد ارتفاع منسوب المياه فيه وفي مدينة حفر الباطن تم اغلاق بداية طريق الملك فيصل مقابل ادارة التعليم نتيجة ارتفاع منسوب الامطار فيه واغلاق جزء من طريق الملك عبدالعزيز بين حيي ابو موسى الاشعري والعزيزية بسبب ارتفاع منسوب الامطار

وتبذل الجهات الخدمية والامنية بمحافظة حفر الباطن جهود كبيرة منذ ساعات الصباح على نزح المياه ودفعه بعيدًا عن المدينة عبر مجرور تصريف السيول وسط طريق الملك عبدالعزيز وفتح قنوات جديدة فيشعيب الباطن لضمان جريان السيل بعيدا عن المدينة