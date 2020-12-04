وزير الخارجية الأمريكي : حان الوقت لحل الخلاف الخليجي

المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إدارة البيت الأبيض تحركت من أجل جلب السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بما في ذلك للفلسطينيين.

وقال في كلمته عبر الفيديو، في حوار المنامة بالبحرين: “قمت بزيارة إلى إسرائيل وكان لي لقاءات ثنائية مع نظيري الإسرائيلي ناقشنا خلالها اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.. كان هناك اتفاقيات قديمة في العام 1973… يرى الناس هذا الأمر على أنها إنجازات رائعة”.

وأضاف: “تحركاتنا جاءت لأننا كنا متأكدين بأن هذا الأمر سيجلب السلام والازدهار والمستقبل الأفضل لكل شعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك للفلسطينيين”.

وتابع: “يجب أن نطبق السياسات التي ترتكز على الواقع وليس على الافتراضات”.

وأوضح بومبيو، أن “حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية هي أدوات إيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى تهديدات من الميليشيات العراقية”، على حد قوله.

وأشاد الوزير الأمريكي بالخطوات الإيجابية الساعية إلى حل الخلاف بين دول الخليج، وقال: حان الوقت لحل الخلاف الخليجي.

وفي الشأن الصيني، قال بومبيو: “نأمل أننا سيكون لدينا الوقت للتحدث عن ذلك، فالعالم كان يأمل في أن يؤدي الاندماج الليبرالي إلى سياسة ليبرالية، فالحزب الشيوعي الصيني لا يريد التصرف كنظام طبيعي”.