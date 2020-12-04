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سلطنة عمان ترحب بالبيان الصادر من دولة الكويت حول النتائج الإيجابية لجهود المصالحة

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سلطنة عمان ترحب بالبيان الصادر من دولة الكويت حول النتائج الإيجابية لجهود المصالحة

سلطنة عمان ترحب بالبيان الصادر من دولة الكويت حول النتائج الإيجابية لجهود المصالحة
http://almnatiq.net/?p=927678
المناطق - واس

رحبت سلطنة عمان بالبيان الصادر من دولة الكويت حول النتائج الإيجابية لجهود المصالحة التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ والجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعكس حرص كافة الأطراف على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين جميع الدول وبما فيه الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة

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