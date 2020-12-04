جراحات نوعية ناجحة في مستشفى الأمير متعب بسكاكا

المناطق - الجوف

نجح فريق طبي جراحي متخصص بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا خلال الثلاثة أشهر الماضية في إجراء 47 جراحة نوعية في وحدة المفاصل والمناظير بالمستشفى تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد ، وغادروا المرضى المستشفى لاستكمال العلاج الطبيعي والتأهيلي بعد فترة النقاهة المقررة لهم من قبل الطبيب المعالج.

وقالت صحة الجوف أن هذه العمليات الجراحية تمثلت في جراحات ترميم الرباط الصليبي الأمامي للركبة بالمنظار ، وأصلاح الغظاريف الهلالية للركبة بالمنظار ، وجراحات الكتف وأصلاح الأوتار الرباعية والخلع المتكرر بالمنظار ، وكسور حوض معقده ، وعمليات إستبدال مفاصل الركبة.

وبينت صحة الجوف انه ولله الحمد تم قبول جميع الحالات المرسلة على نظام إحالتي من المناطق المحيطة والتي تخص الاصابات الرياضية والمفاصل.

وتعّد تقنية المنظار الجراحي من التقنيات الحديثة التي تسهم في تقليل معاناة المرضى، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتقليل العطل الناتج من فترة شفاء المريض حيث يستطيع المريض العمل بعد العملية.

يذكر أن هذا النوع من العمليات تحتاج الى مراكز متقدمة ومتخصصة وأجهزة وأدوات خاصة – وبفضل من الله – ثم الدعم الكامل من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف وتم تجهيز وتوفير كافة الأجهزة والأدوات الخاصة لإتمام العمليات.

وتأتي هذه الأنجازات ثمرةً للتعاون المشترك بين صحة الجوف وجامعة الجوف ممثلةً في كلية الطب.