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أمانة منطقة عسير تُطلق أربع مبادرات في مراكز التسوق والحدائق والمتنزهات

أمانة منطقة عسير تُطلق أربع مبادرات في مراكز التسوق والحدائق والمتنزهات
http://almnatiq.net/?p=927689
المناطق - عسير

تستعد أمانة منطقة عسير لإطلاق أربع مبادرات يوم غد السبت بمناسبة يوم التطوع العالمي، حيث سخرت كافة طاقاتها لتفعيل عددٍ من المبادرات، ومنها: “لسلامتنا نلتزم”، ومبادرة “عسير كذا أجمل”، ومبادرة “عسير مسؤوليتي، “وعلشان أحب السعودية”.
بدوره، أوضح أمين منطقة عسير أن الأمانة تستعد لتفعيل هذه المبادرات بعد تخصيصها إدارة مستقلة لتنفيذ هذه المبادرات وتفعيل العمل التطوعي الذي يخدم مجتمع منطقة عسير، مشيرًا إلى أن المبادرات الاجتماعية عبارة عن شراكة مجتمعية تحرص الأمانة على تفعيلها من خلال الاستمرارية في خلق العديد من المبادرات التي تلبي احتياجات منطقة عسير، مبينًا أن المبادرات ستقام في مراكز التسوق والحدائق والمتنزهات العامة بتضافر الجهود بين الأمانة وبين المتطوعين من شباب وشابات المجتمع.
وأضاف الدكتور الحميدي أن التجارب السابقة للأمانة في مثل هذه المبادرات المجتمعية لاقت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأمانة تسعى دائمًا إلى تعزيز دورها الاجتماعي والقيام بالمبادرات التي تهم واقع المجتمع والفرد سواء خلال فترة جائحة كورونا أو غيرها، مؤكدًا حرص الأمانة على تكوين قاعدة عريضة من شباب وشابات منطقة عسير يملكون التطلع والإرادة والعمل الجاد لتحقيق تطلعات الأمانة والمجتمع في منطقة عسير في تعزيز الدور الاجتماعي.
الجدير بالذكر ، فإن أمانة منطقة عسير تعمل جاهدةً في تكثيف جهودها المجتمعية لخدمة المجتع من خلال خلق العديد من المبادرات بعد قراءة واقع المجتمع في المنطقة وتحديد الأولويات.

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