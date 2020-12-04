فريق طبي بجامعة الجوف ينجز 47 عملية نوعية خلال 3 أشهر بالتعاون مع مستشفى الأمير متعب

المناطق - الجوف

تمكن فريق طبي من قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة الجوف بالتعاون مع مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا من إجراء 47 عملية جراحية نوعية تكللت بالنجاح خلال 3 أشهر ماضية.

وأوضح رئيس قسم الجراحة بكلية الطب د. صقر الرويلي استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل والمناظير أن العمليات المنجزة شملت جراحات ترميم الرباط الصليبي الأمامي للركبة بالمنظار، إصلاح الغضاريف الهلالية للركبة بالمنظار، جراحات الكتف وإصلاح الأوتار الرباعية والخلع المتكرر بالمنظار، وكسور حوض معقدة.

وأضاف أنه تم البدء في عمليات استبدال مفاصل الركبة بعد توفيرها، مؤكداً قبول جميع الحالات المرسلة على نظام إحالتي من المناطق المحيطة والتي تخص الإصابات الرياضية والمفاصل.

يذكر أن التعاون بين جامعة الجوف ومستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا؛ قد أثمر عن إجراء العديد من العمليات الناجحة التي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين الجامعة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.