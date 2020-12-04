نخبة فرسان القفز يتنافسون على كأس أمير الرياض

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تختتم غدًا بطولة أمير منطقة الرياض التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض، ويشهد اليوم الختامي إقامة الجائزة الكبرى للبطولة على كأس أمير منطقة الرياض المكونة من جولتين بمشاركة نخبة فرسان المملكة، كما يشهد اليوم الختامي نهائي المستوى المنتوط ونهائي الفئات السنية.

وتواصلت فعاليات البطولة اليوم في يومها الثاني وشهد تتويج الفارس فهد البشر بلقب شوط التأهيل لنهائي الفرسان أقل من 15 عاما، ونال المركز الثاني الفارس مشعل الشمري، والثالث الفارس الفيصل قاروت، وحصل الفارس خالد آل هادي على المركز الأول في تأهيل لنهائي الفرسان أقل من 21 عاما، وجاء في المركز الثاني الفارس يحيى مؤمنة، والثالث الفارس أحمد باكرمان.

وكان الفارس الدولي ناصر الشواف قد حقق المركز الأول في الشوط المؤهل لنهائي كأس أمير منطقة الرياض في اليوم الافتتاحي للبطولة، ونالت المركز الثاني الفارسة الأردنية سارة العرموطي، فيما حصل على المركز الثالث الفارس العالمي عبدالله وليد الشربتلي.