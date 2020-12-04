احدث الأخبار

مواد غذائية لا ينصح بتناولها قبل النوم
أبرز المواد
 الجامعة العربية :الأزمات التي تتعرض لها المنطقة ستؤدي لارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية
أبرز المواد
 أفضلية نوفمبر تذهب إلى رازافان والسومة وبخاري .. والعمري أفضل لاعب واعد
أبرز المواد
 الموارد البشرية بالرياض يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة
منطقة الرياض
 نخبة فرسان القفز يتنافسون على كأس أمير الرياض
الرياضة
 فريق طبي بجامعة الجوف ينجز 47 عملية نوعية خلال 3 أشهر بالتعاون مع مستشفى الأمير متعب
منطقة الجوف
 أمانة منطقة عسير تُطلق أربع مبادرات في مراكز التسوق والحدائق والمتنزهات
منطقة عسير
 جراحات نوعية ناجحة في مستشفى الأمير متعب بسكاكا
منطقة الجوف
 جمعية معافى بالحدود الشمالية تختتم مشروع همم لتأهيل نزلاء بيت منتصف الطريق
منطقة الحدود الشمالية
 العثيمين يرحب بإعلان وزير خارجية الكويت عن مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية
أبرز المواد
 سلطنة عمان ترحب بالبيان الصادر من دولة الكويت حول النتائج الإيجابية لجهود المصالحة
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي : حان الوقت لحل الخلاف الخليجي
أبرز المواد
مواد غذائية لا ينصح بتناولها قبل النوم

مواد غذائية لا ينصح بتناولها قبل النوم

أبرز المواد
الجامعة العربية :الأزمات التي تتعرض لها المنطقة ستؤدي لارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية

الجامعة العربية :الأزمات التي تتعرض لها المنطقة ستؤدي لارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية

أبرز المواد
أفضلية نوفمبر تذهب إلى رازافان والسومة وبخاري .. والعمري أفضل لاعب واعد

أفضلية نوفمبر تذهب إلى رازافان والسومة وبخاري .. والعمري أفضل لاعب واعد

أبرز المواد
الموارد البشرية بالرياض يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الموارد البشرية بالرياض يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

منطقة الرياض

نخبة فرسان القفز يتنافسون على كأس أمير الرياض

نخبة فرسان القفز يتنافسون على كأس أمير الرياض
http://almnatiq.net/?p=927696
المناطق - واس

تختتم غدًا بطولة أمير منطقة الرياض التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض، ويشهد اليوم الختامي إقامة الجائزة الكبرى للبطولة على كأس أمير منطقة الرياض المكونة من جولتين بمشاركة نخبة فرسان المملكة، كما يشهد اليوم الختامي نهائي المستوى المنتوط ونهائي الفئات السنية.
وتواصلت فعاليات البطولة اليوم في يومها الثاني وشهد تتويج الفارس فهد البشر بلقب شوط التأهيل لنهائي الفرسان أقل من 15 عاما، ونال المركز الثاني الفارس مشعل الشمري، والثالث الفارس الفيصل قاروت، وحصل الفارس خالد آل هادي على المركز الأول في تأهيل لنهائي الفرسان أقل من 21 عاما، وجاء في المركز الثاني الفارس يحيى مؤمنة، والثالث الفارس أحمد باكرمان.
وكان الفارس الدولي ناصر الشواف قد حقق المركز الأول في الشوط المؤهل لنهائي كأس أمير منطقة الرياض في اليوم الافتتاحي للبطولة، ونالت المركز الثاني الفارسة الأردنية سارة العرموطي، فيما حصل على المركز الثالث الفارس العالمي عبدالله وليد الشربتلي.

روابط ذات صلة

أفضلية نوفمبر تذهب إلى رازافان والسومة وبخاري .. والعمري أفضل لاعب واعد

أفضلية نوفمبر تذهب إلى رازافان والسومة وبخاري .. والعمري أفضل لاعب واعد
الموارد البشرية بالرياض يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الموارد البشرية بالرياض يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة
شرطة الرياض: القبض على (4) مقيمين تورطوا بتضليل العاملات المنزلية ومساعدتهن على الهرب من أعمالهن

شرطة الرياض: القبض على (4) مقيمين تورطوا بتضليل العاملات المنزلية ومساعدتهن على الهرب من أعمالهن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*