الموارد البشرية بالرياض يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

المناطق - الرياض

احتفلت مراكز التأهيل الرجالية والنسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة وذلك بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفروع المناطق أ. ياسر بن عبدالرحمن البابطين ومجموعة من قيادات ومنسوبي الوزارة والمهتمين والمهتمات بالشأن الإجتماعي وبمشاركة بعض المشمولين بالرعاية من ذوي الإعاقة.

بدأ الحفل بمجموعة من الفقرات الترحيبية ثم كلمة القاها وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفروع المناطق اوضح فيها اهتمام حكومتنا الرشيدة بهذه الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع والجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعناية بهم وتمكينهم ليصبحوا اعضاء منتجين وفاعلين في المجتمع ، تلا ذلك عرض بعض الافلام الوثائقية عن الخدمات المقدمة في مراكز التأهيل والتدابير الإحترازية داخلها منذ بداية جائحة كورونا ، بعدها بدأت مسيرة ذوي الإعاقة بعنوان ” مكاني بينكم” ثم نشيد البيعة والعرضة السعودية ثم تجول الحضور في المعرض التشكيلي المصاحب والذي ضم بعض الأعمال الفنية لذوي الإعاقة .

وفي ختام الحفل كرم وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفروع المناطق المشاركين في الحفل والداعمين وبعض النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة .