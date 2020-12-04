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أفضلية نوفمبر تذهب إلى رازافان والسومة وبخاري .. والعمري أفضل لاعب واعد

أفضلية نوفمبر تذهب إلى رازافان والسومة وبخاري .. والعمري أفضل لاعب واعد
http://almnatiq.net/?p=927703
المناطق - واس

حصل الروماني لوشيسكو رازافان مدرب نادي الهلال والسوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي وأمين بخاري حارس مرمى فريق العين وعبد الإله العمري مدافع فريق النصر على جوائز الأفضلية لشهر نوفمبر للجولات (4 – 5 – 6) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفقاً للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين فإن جائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر ذهبت إلى رازافان، فيما جاء اختيار عمر السومة لجائزة أفضل لاعب، وحصد أمين بخاري حارس مرمى فريق العين جائزة أفضل حارس، في حين تم اختيار عبد الإله العمري مدافع فريق النصر لجائزة أفضل لاعب واعد.
وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني الذي يضم كلًا من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة “أوبتا” الشريك الإحصائي للرابطة.

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