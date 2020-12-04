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مواد غذائية لا ينصح بتناولها قبل النوم

مواد غذائية لا ينصح بتناولها قبل النوم
تعبيرية
http://almnatiq.net/?p=927712
المناطق - الرياض

كشفت الدكتورة يلينا كالين، أخصائية التغذية الروسية، المواد الغذائية التي لا ينصح بتناولها قبل النوم لأنها تسبب سوء النوم ولا تساعد على فقدان الوزن الزائد.


وتشير الأخصائية، إلى أنه قبل كل شيء يجب الامتناع عن تناول اللحوم وخاصة المقلية والطماطم والباذنجان والمواد الغذائية المعلبة والموالح المختلفة والجبن الحار والجبن المحتوي على فطريات. لأن هذه المواد تحتوي على حمض التيرامين الأميني، الذي يتحول في الجسم إلى نُورأدرينالين-هرمون الإجهاد.

وتقول الخبيرة، “عندما نأكل هذه المواد، غالبا ما نشعر بنوع من الإثارة التي قد تسبب الأرق، وفي الصباح نشعر وكأننا كنا نجري طوال الليل. أي أننا نستيقظ مرهقين، ونأكل كمية طعام أكثر من المعتاد، ما يؤدي إلى زيادة الوزن”.

وتضيف، يجب أيضا الامتناع عن تناول الكرفس قبل النوم. صحيح الكرفس مفيد جدا لتخفيض الوزن، ولكن لا يحبذ تناوله قبل النوم، لأنه مدر قوي للبول، ما يعني الذهاب إلى المرحاض عدة مرات ليلا، وبالتالي اضطراب النوم.

وتشير الخبيرة، إلى أن المكسرات غنية بالدهون، لذلك يفضل تناولها في النصف الأول من النهار. وهي تحتوي على النشاء والسكر، ما يرهق الجهاز الهضمي، وتقول، “المواد الدهنية التي تؤكل ليلا تحتاج فترة أطول لهضمها، لذلك يمكن أن تؤدي إلى اضطراب النوم وليس إلى تخفيض الوزن”.

وتنصح الخبيرة بعدم تناول الفواكه والثمار الطازجة والبقول والفطر قبل النوم، “لأنها تحتوي على ألياف غذائية بطيئة الهضم، ما قد يسبب تخمرها وتكون الغازات وآلام في البطن، واضطراب النوم”.

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