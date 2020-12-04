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الأمير فهد بن جلوي رئيسًا لاتحاد غرب آسيا لـ ” الترايثلون “

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الأمير فهد بن جلوي رئيسًا لاتحاد غرب آسيا لـ ” الترايثلون “

الأمير فهد بن جلوي رئيسًا لاتحاد غرب آسيا لـ ” الترايثلون “
http://almnatiq.net/?p=927718
المناطق - واس

زكّت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للسباق الثلاثي ” الترايثلون ” صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، رئيسًا لاتحاد غرب آسيا للعبة، خلال الاجتماع المنعقد مساء اليوم، عبر الاتصال المرئي، حيث جاءت تزكيته للدورة القادمة خلفًا لرئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون خالد الفهيم.
وتقدم سمو الأمير فهد بن جلوي بالشكر الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية باتحاد الترايثلون لدول غرب آسيا على ثقتهم الغالية، مؤكدًا أن ذلك يحمله مسؤولية كبيرة لخدمة رياضة الترايثلون على مستوى دول غرب آسيا، التي تتمتع بحاضنة شعبية كبيرة، ستمكنهم من زيادة عدد البرامج والمبادرات التي يجب تقديمها لمحبي هذه الرياضة.
وثمن سموه لرئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون جهوده الكبيرة وما قدمه خلال مدة رئاسته السابقة من أعمال مميزة أسهمت بشكل كبير في ازدهار اتحاد غرب آسيا، معربا عن تطلعه للعمل عن قرب من أجل الاستفادة من خبراته خلال مدة رئاسته الاتحاد.
وعبّر سموه عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية نظير دعمه غير المحدود لتمكين القيادات السعودية من تولي المناصب المهمة في جميع الاتحادات الرياضية القارية والدولية وهو ما أثمر عن حضور سعودي غير مسبوق في عدد من المنظمات الرياضية وآخرها في رياضة الترايثلون.
يذكر بأن الاتحاد السعودي للترايثلون قد اعتمدت عضويته دوليًا، بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد الدولي للترايثلون مؤخرًا.

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