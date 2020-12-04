أمانة حفرالباطن تواصل جهودها لسحب المياه من الشوارع والأحياء المتضررة جراء الأمطار

المناطق - حفرالباطن

استنفرت أمانة حفرالباطن والبلديات الفرعية التابعة لها جهودها وإمكانياتها وأطقمها الفنية لمعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار والمواقع المتضررة في أحياء العزيزية والخالدية وأجزاء من حي البلدية وذلك جراء الأمطار التي شهدتها محافظة حفرالباطن اليوم وتواصلت لعدة ساعات حيث قامت الأمانة بتوزيع أكثر من 30 مضخة لسحب المياه من الشوارع ودعم المناطق المتضررة بـ “وايتات” وأطقم فنية من المقاولين.

وأشار المهندس خلف العتيبي أمين محافظة حفرالباطن خلال تفقده لمواقع تجمعات مياه الأمطار ومواقع تصريف السيول أن الأمانة والبلديات الفرعية استعدت لموسم الأمطار بتشكيل الفرق الميدانية وأطقمها وتوزيعها داخل الأحياء لتصريف مياه الأمطار والسيول وبفضل الله لم يتضرر أحد وتم فك الاختناقات وتجمعات المياه داخل الشوارع والأحياء ولا زال العمل متواصل ومستمر.

وخلال جولة المهندس خلف العتيبي، أجرى اتصالات بجميع رؤساء البلديات الفرعية التابعة للأمانة طالبهم فيها بمتابعة العمل ميدانياً والعمل على إنهاء أي إشكالية حدثت جراء الأمطار.