أمير منطقة حائل رياضة السيارات في المملكة تلقى دعمًا كبيرًا من خادم الحرمين وولي العهد

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المناطق - حائل

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن عودة رالي حائل الدولي لبطولة كأس العالم للراليات ،سيُسهم بدعم شباب الوطن الذين ينظمون هذا الرالي الدولي ويواصلون من خلال لجانه التنظيمية نجاح المملكة في استضافة المناسبات الدولية.
ونوّه أمير حائل بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة السيارات، ومنها رالي حائل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وبمتابعة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجهود رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.
وأضاف: “عودة رالي حائل الدولي لروزنامة البطولات العالمية دليل على أهمية الرالي وتميزه محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا”.
ورحّب أمير منطقة حائل بكافة ضيوف المنطقة المشاركين في “رالي حائل تويوتا الدولي 2020″؛ مؤكدًا أن المملكة تسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم، وسط اهتمام وسائل الإعلام العالمية؛ متمنيًا أن يقضي الجميع أوقاتًا سعيدة.

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