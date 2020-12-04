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أبرز المواد
صدور الموافقة السامية على تسمية أعضاء مجلس أمناء ⁧‫جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل‬⁩ وفقاً لنظام الجامعات الجديد

صدور الموافقة السامية على تسمية أعضاء مجلس أمناء ⁧‫جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل‬⁩ وفقاً لنظام الجامعات الجديد

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صدور الموافقة السامية على تسمية أعضاء مجلس أمناء ⁧‫جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل‬⁩ وفقاً لنظام الجامعات الجديد

صدور الموافقة السامية على تسمية أعضاء مجلس أمناء ⁧‫جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل‬⁩ وفقاً لنظام الجامعات الجديد
http://almnatiq.net/?p=927753
المناطق - الرياض

صدرت الموافقة السامية الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لمدة ثلاث سنوات.
وضم المجلس كلاً من معالي د.نبيل بن محمد العامودي رئيساً، ومعالي د.أحمد بن عبدالله الشعيبي نائباً للرئيس، ومعالي د.عبدالعزيز بن إبراهيم المانع عضواً، ومعالي د.عبدالله بن عبدالعزير العبدالقادر عضواً، ومعالي د.عبدالله بن محمد الربيش رئيس الجامعة عضواً، ود.سهل بن نشأت عبدالجواد عضواً، والأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب عضواً، والأستاذة العنود بنت توفيق الرماح عضواً، و د.عادل بن إبراهيم العفالق عضواً، ود.نهاد بنت عبدالله العمير عضواً، ود.غازي بن عبدالرحمن العتيبي عضواً. ونص نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) في 2/3/1441هـ وفقاً للمادة (١١) و المادة (١٢) على آلية تكوين مجالس الأمناء، بحيث يكون لكل جامعة مجلس أمناء يتكوّن من أحد عشر عضواً، ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في المجال المالي والاستثماري والنظامي، بينهم الرئيس، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي، بينهم نائب الرئيس، إضافة إلى رئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة.
ويأتي تشكيل مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ الثاني بعد صدور الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزير.
ويُعد نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي، ويفسح المجال للجامعات نحو مزيد من الاستقلالية المنضبطة، وتطوير مجالاتها العلمية والبحثية في ظل ما تعيشه المملكة من سباق مميز في كافة المجالات نحو مستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

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