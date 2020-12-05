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المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك

المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك
http://almnatiq.net/?p=927785
المناطق - وكالات

ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته وتراجعت عن تجميد أموالهم.

ورأت المحكمة أن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتحقق بنفسه من “كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته” وأن “لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية”.

وبفضل إلغاء العقوبات، ستتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف بأموالها في أوروبا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت عام 2016 بعقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

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