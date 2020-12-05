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الأرصاد: هطول أمطار غزيرة بالرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية

الأرصاد: هطول أمطار غزيرة بالرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية
http://almnatiq.net/?p=927795
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الامطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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