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استهداف مركز النيابة العامة المتخصص بأحكام التعذيب في طهران

استهداف مركز النيابة العامة المتخصص بأحكام التعذيب في طهران
http://almnatiq.net/?p=927800
المناطق_الرياض

استهدف شباب الانتفاضة الايرانية مركزا للنيابة العامة وهو مركز لإصدار أحكام بالتعذيب والسجن في محافظة طهران وأضرموا النار في بابه الأمامي.

المركز مسؤول عن الحكم على عامل محروم حُكم عليه بـ 74 جلدة فقط بسبب احتجاجه السلمي على وزير العمل في النظام.

وفي اليوم نفسه، أضرم شباب الانتفاضة النار في مكتب استخبارات أنديمشك المسؤول عن اعتقال المتظاهرين في المدينة وتعذيبهم وإعدامهم.

بالإضافة إلى أنهم أضرموا النار في قاعدة للباسيج المناهض للشعب في كركوند بأصفهان، وأشعلوا النار في مدخل قاعدة للباسيج تابعة لقوات الحرس المجرمة كما أشعلوا النيران في لافتة كبيرة تحمل صورة لخامنئي في سبزوار.

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