‏⁧‫وزارة الدفاع‬⁩ تدعو الخريجين للتقدم لشغل 154 وظيفة إدارية

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دعت وزارة الدفاع الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (154) وظيفة شاغرة، حيث إن فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة 21/ 4/ 1442هـ- 30/ 4/ 1442هـ. من خلال زيارة هذا الرابط (اضغط هنا)

ويبدأ التقديم الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 21/ 4/ 1442هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم الثلاثاء الموافق 30/ 4/ 1442هـ، وذلك عبر منظومة جدارة

آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح