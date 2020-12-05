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أميركا تعلق برامج للتبادل مع الصين وتصفها بأنها “دعائية”

أميركا تعلق برامج للتبادل مع الصين وتصفها بأنها “دعائية”
http://almnatiq.net/?p=927822
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أنها ستلغي 5 برامج للتبادل مع الولايات المتحدة مموّلة من الصين، معتبرة أنها “أدوات دعائية”.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، إنّ هذه البرامج الخمسة “المُقنَّعة بشكل تبادلات ثقافيّة تُموّلها وتديرها بالكامل حكومة جمهورية الصين الشعبية” وهي “أدوات للدعاية والقوة الناعمة”.

وأضاف أن هذه البرامج التي تنظم في إطار تشريع أميركي يحمل اسم “قانون التبادل التعليمي والثقافي” (ميوتوال ايديوكيشنال اند كالتشارل إيكستشنج أكت) هي “أدوات للدعاية والقوة الناعمة”.

وتابع وزير الخارجية الأميركي أن “البرامج الأخرى التي تم تأسيسها” بموجب هذا القانون “مفيدة للطرفين، لكن البرامج الخمسة المعنية يتم تمويلها وتشغيلها بالكامل من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية كأدوات للدعاية والقوة الناعمة”.

ورأى أن هذه البرامج الخمسة “تؤمن وصولا مدبرا بعناية لمسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، وليس للشعب الصيني، الذين لا يتمتعون بحرية التعبير والتجمع”.

ويشكل إلغاء هذه البرامج أحدث تعبير عن علاقة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الخلافية جدا مع الصين.

تعبيرية

تعبيرية

وأمس الجمعة، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدرت قواعد جديدة تفرض قيودا على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن السياسة الجديدة تحدد شهرا كحد أقصى لصلاحية تأشيرات السفر لأعضاء الحزب وعائلاتهم والدخول مرة واحدة فقط.

وكان مدير المخابرات الأميركية جون راتكليف حذر إدارة جو بايدن القادمة من “تسييس الاستخبارات” وحثها على “التحلي بالصدق” و”الاعتراف” بأن الصين هي “أكبر تهديد للأمن القومي نواجهه”.

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