غرامة تصل إلى 200 ألف ريال لـ7 مخالفات على خط سكة الحديد!

المناطق_الرياض

اعتمد قرار مجلس الوزراء رقم (227) في تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، غرامات مالية لا تزيد عن (200.000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب ٧ مخالفات في الخط الحديدي وهي:

1- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.

2- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.

3- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.

4- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.

5- قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها.

6- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.

7- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم.