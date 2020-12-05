الكويت.. انطلاق عملية التصويت في انتخابات «أمة 2020» وسط احترازات صحية

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فتحت مراكز الاقتراع في الكويت أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات (أمة 2020)

وتوافد الناخبون منذ ساعات الصباح الأولى على مقار الانتخابات في الدوائر الخمس وسط إجراءات صحية احترازية وفق توصيات وزارة الصحة.

واصطفوا في طوابير الانتظار للإدلاء بأصواتهم، وشهدت الفترة الصباحية حضورًا لافتًا لكبار السن. وفقًا لما نقلته جريدة القبس الكويتية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، يتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحًا، فيما يحق لـ567694 ناخبًا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوًا لتمثيلهم في البرلمان بفصله التشريعي الـ16.

وستتواصل عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت، على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية.

وشملت الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات (أمة 2020) مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.

كما تضمنت المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخبين طوال فترة التواجد داخل مركز الاقتراع، كما تم تخصيص عيادات طبية في كل مركز حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.



وكان مجلس الوزراء الكويتي، أقرَّ في وقت سابق، السماح للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» بالتصويت في الانتخابات في ظل قيود الحجر الصحي المفروضة للوقاية من الفيروس.



ونوه المجلس إلى أن الحق الدستوري بالمشاركة في عملية الانتخاب حق أصيل كفله الدستور لكل مواطن كويتي، على أن يتم تنظيم عملية الانتخاب ضمن إجراءات واشتراطات واضحة يتم الالتزام الجاد بها لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من احتمالات العدوى والتي ينبغي التزام الجميع بها تحقيقًا للصالح العام.