وزيرالخارجية: الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، السبت، أن “الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون”.

وشدد على “التزام السعودية بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته”.

وأشار إلى “تقدم في أزمة قطر”، موضحا أن “السعودية تأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف”.

وتابع: “نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن يحدث ذلك”.

وحول الشرق الأوسط، قال إن “إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل”.

وذكر أن “الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية”.