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تدشين موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. والتسجيل عن طريق (أبشر)

تدشين موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. والتسجيل عن طريق (أبشر)
http://almnatiq.net/?p=927840
المناطق_الرياض

  • دشنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات على موقعها الإلكتروني المخصص لها، مشيرة إلى أن دخول الموقع للمتقدمين للاختبار سيكون عن طريق استخدام بيانات (أبشر) والدخول عن طريق النفاذ الوطني، وذلك على موقع الرخصه المهنية (tpl.etec.gov.sa). وأوضحت الهيئة أن التسجيل في البداية وإصدار الرخص المهنية سيكون فقط لمجتازي اختباري الكفايات العام والتخصصي اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 6 ديسمبر في حين ستخصص الفترة من 15-28 ديسمبر لفتح التسجيل للمعلمين والمعلمات كافة، وسيكون موعد اختبارهم التخصصي في 23 يناير من العام القادم، أما الاختبار التربوي العام فسيكون في 20 مارس من العام القادم أيضاً. يذكر أن هيئه تقويم التعليم والتدريب كانت قد حددت رسوم أداء الاختبار للمعلمين والمعلمات بمبلغ 200 ريال للاختبار بشقيه (التخصصي والتربوي) و100 ريال رسوم خاصة لإصدار الرخصة.

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