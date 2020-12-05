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سجلت 1.9 تريليون ريال: ودائع مصارف المملكة عند مستوى تاريخي للمرة الأولى

سجلت 1.9 تريليون ريال: ودائع مصارف المملكة عند مستوى تاريخي للمرة الأولى
http://almnatiq.net/?p=927842
المناطق_الرياض

سجلت الودائع المصرفية في السعودية مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضى باقترابها من 1.9 ترليون ريال.

وقفز إجمالي الودائع استنادا لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، بنسبة 10.88% بنهاية شهر أكتوبر وبزيادة تعادل 186.34 مليار ريال عن نهاية الشهر المماثل من عام 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفعت بنحو 1% وبما يعادل 18.73 مليار ريال خلال أكتوبرعن الشهر السابق والبالغة خلاله 1.881 تريليون ريال.

وشهد شهر مارس 2020 تخطي الودائع في القطاع المصرفي حاجز 1.8 تريليون ريال لأول مرة ، وخلال أكتوبرجاء ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي مع عودة الودائع تحت الطلب لتسجيل 1.232 تريليون ريال.

وبالمثل، ارتفعت قيمة الودائع الزمنية والادخارية 5.3% بنهاية أكتوبرعلى أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 23.63 مليار ريال؛ لتبلغ 467.58 مليار ريال ووصل إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.749 تريليون ريال بنهاية أكتوبرمقارنة مع قيمته ا لبالغة 1.509 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.

ووصلت نسبة الائتمان المصرفي إلى 92.07% بالنسبة لإجمالي الودائع بنهاية أكتوبر 2020.

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