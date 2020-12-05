برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية ” بناء” تكرم ١٣٦ متطوعا

المناطق_فتيحة عبد الله

كرمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في احتفال افتراضي ١٣٦ متطوعا ومتطوعة ساهموا في برامج الجمعية وأنشطتها خلال العام الحالي 2020 برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل وأقيم الاحتفال بالتزامن مع يوم التطوع العالمي . وتضمن الاحتفال كلمة مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي نوه خلالها بأبرز جهود المتطوعين والمتطوعات في الجمعية ، ثم فيديو بين إنجازات أبطال التطوع ثم كلمة المتطوعين القتها الدكتورة حنان الفيصل وأعقبها كلمة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وتم خلال الاحتفال تكريم المتطوعين وارسال الشهادات لهم إلكترونيا. وأوضح الخالدي أن الاحتفال أقيم تقديرا للدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في أعمال الجمعية وأنشطتها المختلفة والذي أثمر عن تحقيق نتائج ايجابية حيث تسابق المتطوعون في تقديم تلك الأعمال انطلاقا من مسئوليتهم تجاه الجمعية ورغبتهم في العمل التطوعي ، كما أعرب عن سعادته بالتنافس بين المتطوعين في سباق الخير مما انعكس أثره على الأعمال التي يقومون بها في الجمعية ، مشيرا إلى اكتساب المتطوعين للعديد من الخبرات والمهارات نتيجة تلك الأعمال بالإضافة إلى الفوائد العائدة على المتطوع وأهمها اكتساب الثواب والأجر واستثمار الوقت وبناء المهارات وتعزيز الانتماء الوطني. يذكر أن عدد الساعات التطوعية التي نفذها 104 متطوعا ومتطوعة بالجمعية بلغ 2850 ساعة وذلك خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 10/10/2020 كما بلغت القيمة الاقتصادية والتي توفرت للجمعية من الأعمال التطوعية حوالي ٩٤ الف ريال. وتتيح الجمعية فرص التطوع لمختلف المستويات فهناك من بين متطوعي الجمعية من يحملون مؤهلات عليا مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية ويعملون في مجالات إدارية واجتماعية وتنظيمية وخدمية وإعلامية وتسويقية وتعليمية وصحية وتقنية وترفيهيه مما يساهم في تحقيق جودة الحياة للأيتام كما يساهم أيضا في تعزيز العمل التطوعي في القطاع غير الربحي للمساهمة في زيادة عدد المتطوعين تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .