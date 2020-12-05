احدث الأخبار

برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية ” بناء” تكرم ١٣٦ متطوعا
أبرز المواد
 سجلت 1.9 تريليون ريال: ودائع مصارف المملكة عند مستوى تاريخي للمرة الأولى
أبرز المواد
 وزيرالخارجية: الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون
أبرز المواد
 الكويت.. انطلاق عملية التصويت في انتخابات «أمة 2020» وسط احترازات صحية
أبرز المواد
 تدشين موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. والتسجيل عن طريق (أبشر)
أبرز المواد
 المسند: اليوم 11 من الحالة المطرية سقيا وبقي فيها اليوم وغداً
أبرز المواد
 غرامة تصل إلى 200 ألف ريال لـ7 مخالفات على خط سكة الحديد!
أبرز المواد
 السودان.. رفض تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية
منوعات
 «اليورو» ملوحاً بعقوبات على تركيا: أوقفوا لعبة «القط والفأر»
أبرز المواد
 إصابات كورونا في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 26 نوفمبر
أبرز المواد
 إعتباراً من غد الأحد: فتح التقديم للوظائف الإدارية والفنية بالتدريب التقني
أبرز المواد
 أميركا تعلق برامج للتبادل مع الصين وتصفها بأنها “دعائية”
أبرز المواد
برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية ” بناء” تكرم ١٣٦ متطوعا

برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية ” بناء” تكرم ١٣٦ متطوعا

أبرز المواد
سجلت 1.9 تريليون ريال: ودائع مصارف المملكة عند مستوى تاريخي للمرة الأولى

سجلت 1.9 تريليون ريال: ودائع مصارف المملكة عند مستوى تاريخي للمرة الأولى

أبرز المواد
وزيرالخارجية: الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون

وزيرالخارجية: الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون

أبرز المواد
الكويت.. انطلاق عملية التصويت في انتخابات «أمة 2020» وسط احترازات صحية

الكويت.. انطلاق عملية التصويت في انتخابات «أمة 2020» وسط احترازات صحية

أبرز المواد

برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية ” بناء” تكرم ١٣٦ متطوعا

برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية ” بناء” تكرم ١٣٦ متطوعا
http://almnatiq.net/?p=927861
المناطق_فتيحة عبد الله

كرمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في احتفال افتراضي ١٣٦  متطوعا ومتطوعة ساهموا في برامج الجمعية وأنشطتها خلال العام الحالي   2020  برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل وأقيم الاحتفال بالتزامن مع يوم التطوع العالمي .  وتضمن الاحتفال كلمة مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي نوه خلالها بأبرز جهود المتطوعين والمتطوعات في الجمعية ، ثم فيديو بين إنجازات أبطال التطوع ثم كلمة المتطوعين القتها الدكتورة حنان الفيصل وأعقبها كلمة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وتم خلال الاحتفال تكريم المتطوعين وارسال الشهادات لهم إلكترونيا.     وأوضح الخالدي أن الاحتفال أقيم تقديرا للدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في أعمال الجمعية وأنشطتها المختلفة والذي أثمر عن تحقيق نتائج ايجابية  حيث تسابق المتطوعون في تقديم تلك الأعمال انطلاقا من مسئوليتهم تجاه الجمعية ورغبتهم في العمل التطوعي ، كما أعرب عن سعادته بالتنافس بين المتطوعين في سباق الخير مما انعكس أثره على الأعمال التي يقومون بها في الجمعية ، مشيرا إلى اكتساب المتطوعين للعديد من الخبرات والمهارات نتيجة تلك الأعمال بالإضافة إلى الفوائد العائدة على المتطوع وأهمها اكتساب الثواب والأجر واستثمار الوقت وبناء المهارات وتعزيز الانتماء الوطني.  يذكر أن عدد الساعات التطوعية التي نفذها 104 متطوعا ومتطوعة بالجمعية بلغ 2850 ساعة وذلك خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 10/10/2020 كما بلغت القيمة الاقتصادية والتي توفرت للجمعية من الأعمال التطوعية حوالي ٩٤ الف ريال.     وتتيح الجمعية فرص التطوع لمختلف المستويات فهناك من بين متطوعي الجمعية من يحملون مؤهلات عليا مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية ويعملون في مجالات إدارية واجتماعية وتنظيمية وخدمية وإعلامية وتسويقية وتعليمية وصحية وتقنية وترفيهيه مما يساهم في تحقيق جودة الحياة للأيتام كما يساهم أيضا في تعزيز العمل التطوعي في القطاع غير الربحي للمساهمة في زيادة عدد المتطوعين تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠  . 

روابط ذات صلة

سجلت 1.9 تريليون ريال: ودائع مصارف المملكة عند مستوى تاريخي للمرة الأولى

سجلت 1.9 تريليون ريال: ودائع مصارف المملكة عند مستوى تاريخي للمرة الأولى
وزيرالخارجية: الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون

وزيرالخارجية: الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون
الكويت.. انطلاق عملية التصويت في انتخابات «أمة 2020» وسط احترازات صحية

الكويت.. انطلاق عملية التصويت في انتخابات «أمة 2020» وسط احترازات صحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*